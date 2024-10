Google implementa sus nuevas funciones antirrobo para smartphones Android

Les smartphones Android représentaient plus de 70 % du marché mondial des smartphones. Dans ce contexte, la sécurité de ces appareils revêt une grande importance. Google, conscient de cet enjeu, a lancé de nouvelles fonctionnalités antivol pour améliorer la sécurité des utilisateurs d’Android. Comment fonctionnent ces nouvelles fonctionnalités et quels avantages peuvent-elles offrir aux utilisateurs ? Nous analysons en profondeur ces innovations dans la lutte contre le vol de smartphones.

Google renforce la sécurité Android

Google a renforcé la sécurité de son système d’exploitation Android avec de nouvelles fonctionnalités visant à protéger les utilisateurs contre le vol de téléphones portables. Ces innovations, notamment le verrouillage de détection de vol, le verrouillage d’appareils hors ligne et le verrouillage à distance, sont un exemple clair de l’engagement continu de Google à améliorer la sécurité Android et à protéger la confidentialité et les données des utilisateurs.

Theft Detection Lock utilise l’intelligence artificielle pour identifier les mouvements inhabituels qui pourraient indiquer un vol en cours. En revanche, verrouiller votre appareil en mode hors ligne verrouille automatiquement l’écran de votre téléphone si vous êtes déconnecté d’Internet pendant une longue période. Enfin, le verrouillage à distance permet à l’utilisateur de verrouiller le téléphone à distance grâce à son numéro de téléphone.

🔑 Fonction Description Serrure de détection de vol Utilise l’intelligence artificielle pour identifier les mouvements inhabituels qui pourraient indiquer un vol Verrouiller l’appareil en mode hors ligne Verrouillez automatiquement l’écran de votre téléphone si vous êtes déconnecté d’Internet pendant une longue période Verrouillage à distance Permet à l’utilisateur de verrouiller le téléphone à distance en utilisant son numéro de téléphone

Implémentation de nouvelles fonctionnalités de sécurité

Google a commencé à déployer ces nouvelles fonctionnalités de sécurité pour les appareils Android, comme annoncé en juin dernier. Ces fonctionnalités sont progressivement déployées sur tous les téléphones équipés d’Android 10 ou supérieur.

Ces fonctionnalités deviennent disponibles en Europe pour tous les téléphones Android version 10 et supérieures. De plus, ces fonctionnalités innovantes sont déjà disponibles sur certains modèles de terminaux Pixel et Xiaomi aux États-Unis, comme le rapportent plusieurs sources, dont Europa Press et NotiBolivia.

Verrouillage de détection de vol – Permet au téléphone de détecter automatiquement le vol et de se verrouiller, empêchant ainsi l’accès aux applications et aux données.

Verrouillage de l’appareil hors ligne – Verrouille automatiquement l’écran de votre téléphone si la connexion Internet est interrompue pendant une période prolongée.

Verrouillage à distance – Vous permet de verrouiller le téléphone principal à partir des paramètres d’un autre téléphone Android.

Des progrès dans la lutte contre le vol de smartphones

Ces nouvelles fonctionnalités sont une preuve supplémentaire que Google ne ménage aucun effort pour protéger ses utilisateurs et leurs données. De plus, le 7 octobre 2024, Semana.com a signalé que ces fonctionnalités antivol permettent à un téléphone de surveiller et d’enregistrer tous les mouvements de l’utilisateur. Sans aucun doute, une grande avancée dans la lutte contre le vol de smartphones.

Protection des données personnelles sur Android

En plus des fonctionnalités antivol, Google a également mis en place des mesures pour protéger les données personnelles des utilisateurs d’Android. Il s’agit notamment du cryptage des données , qui garantit que les informations stockées sur l’appareil ne peuvent pas être lues sans la clé de déverrouillage correcte, et de l’authentification à deux facteurs , qui oblige l’utilisateur à fournir deux formes d’identification avant de pouvoir accéder à votre compte.

De plus, Google a introduit une protection contre la réinitialisation d’usine , qui empêche quiconque d’effacer et de réinitialiser l’appareil sans l’autorisation du propriétaire. Cette fonctionnalité est particulièrement utile en cas de vol, car elle rend difficile l’utilisation ou la vente du téléphone par les voleurs.

Enfin, Google a également amélioré la sécurité des applications sur Android, avec des mesures telles que l’examen des applications avant leur publication sur Google Play et la détection automatique des applications potentiellement dangereuses. Ces mesures contribuent à protéger les utilisateurs contre les logiciels malveillants et autres menaces de sécurité.