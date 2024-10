¿Cómo combatir la enfermedad de Alzheimer de manera natural?

Según la Federación Mundial de Neurología, se estima que alrededor de 50 millones de personas en todo el mundo sufren de Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente a los ancianos. En Francia, más de 1,2 millones de personas están afectadas por esta enfermedad, convirtiéndola en un verdadero desafío de salud pública.

Aunque la medicina convencional ofrece tratamientos para aliviar los síntomas, cada vez más personas buscan formas naturales para prevenir o combatir esta enfermedad. ¿Es realmente posible luchar contra el Alzheimer de manera natural? ¿Qué enfoques y métodos naturales pueden ser efectivos? Hemos llevado a cabo nuestra investigación sobre este tema apremiante.

Desafío de la Asociación Alzheimer

La Asociación Alzheimer ha lanzado un desafío otoñal para duplicar el impacto de las donaciones hasta un total de 120,000 dólares, con el objetivo de apoyar la investigación global y ayudar a aquellos afectados por la enfermedad de Alzheimer. A pesar de que se promueven remedios herbales, suplementos alimenticios y “alimentos medicinales” como mejoradores de la memoria o tratamientos, es importante destacar que no se ha comprobado que ningún alimento, bebida, ingrediente, vitamina o suplemento prevenga, trate o cure la enfermedad de Alzheimer o beneficie la función cognitiva o la salud del cerebro.

En los Estados Unidos, el término “alimento medicinal” solo puede referirse legalmente a un alimento que trata una condición con una “necesidad nutricional distinta”. La enfermedad de Alzheimer no tiene tal necesidad, por lo que ningún alimento puede etiquetarse como alimento medicinal para el Alzheimer. A diferencia de los alimentos y medicamentos, los suplementos dietéticos no pasan por el riguroso proceso de revisión y regulación de la FDA. Por lo tanto, los consumidores no pueden estar seguros de que los datos, si los hay, detrás de las afirmaciones sobre un suplemento hayan sido revisados y probados a fondo.

Planificación para personas con Alzheimer

El gobierno de los Estados Unidos aconseja a las personas diagnosticadas con Alzheimer u otras demencias relacionadas que planifiquen su futuro lo antes posible. Esta planificación incluye la preparación para la atención médica, las decisiones financieras, el cuidado a largo plazo y las decisiones al final de la vida. Los documentos legales clave incluyen las directivas anticipadas, que esbozan los deseos de una persona para el tratamiento médico si no pueden tomar decisiones. Estos consisten en un testamento en vida y un poder duradero para la atención médica.

Además, se deben considerar otras decisiones médicas, como las órdenes de no intubar (DNI) y no reanimar (DNR), otros tipos de órdenes médicas, la donación de órganos y tejidos, y la donación de cerebro para la investigación científica. También se debe considerar la planificación financiera, con directivas anticipadas para la planificación financiera que se crean mientras la persona aún tiene la capacidad legal para tomar decisiones. Estos incluyen un testamento, un poder duradero para las finanzas y un fideicomiso revocable en vida.

Combatir la enfermedad de Alzheimer de manera natural

El tema de “combatir la enfermedad de Alzheimer de manera natural” ha sido objeto de debate en la comunidad médica. Según un artículo de NHS, aunque no existe una forma garantizada de prevenir la enfermedad de Alzheimer debido a que su causa exacta aún es un misterio, llevar un estilo de vida saludable podría ayudar a reducir el riesgo. En este sentido, es recomendable disminuir la probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares, las cuales se han relacionado con un aumento en el riesgo de Alzheimer y demencia vascular.

¿Cómo se puede hacer esto? Dejando de fumar, limitando la ingesta de alcohol, manteniendo una dieta equilibrada, practicando ejercicio regularmente, controlando la presión arterial y siguiendo un régimen alimenticio en caso de diabetes. Además, existen otros factores de riesgo de demencia que no deben ser pasados por alto, como la pérdida de audición, la depresión no tratada, el aislamiento social y un estilo de vida sedentario. El artículo sugiere que mantenerse mental y socialmente activo puede ayudar a reducir el riesgo de demencia. Esto puede incluir actividades como leer, aprender idiomas extranjeros, tocar instrumentos musicales, hacer trabajo voluntario, participar en deportes de grupo, probar nuevas actividades y mantener una vida social activa.

Estilo de vida saludable y Alzheimer

Además de los consejos mencionados anteriormente, existen otros aspectos del estilo de vida saludable que podrían tener un impacto positivo en la prevención de la enfermedad de Alzheimer. Por ejemplo, el sueño adecuado es esencial para la salud del cerebro. Durante el sueño, el cerebro realiza una “limpieza” de las toxinas acumuladas, incluyendo las proteínas beta-amiloides, que se han asociado con la enfermedad de Alzheimer.

Otro factor a considerar es el estrés. Investigaciones recientes sugieren que el estrés crónico y los altos niveles de cortisol, una hormona del estrés, pueden dañar el cerebro y aumentar el riesgo de Alzheimer. Por lo tanto, la gestión del estrés a través de técnicas como la meditación, el yoga, la respiración profunda y la terapia cognitivo-conductual podría ser beneficiosa.

Finalmente, la estimulación mental continua es otro aspecto importante a considerar. Mantener el cerebro activo y comprometido puede ayudar a construir una “reserva cognitiva”, que podría retrasar la aparición de los síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Esto podría implicar actividades como la lectura, los juegos de mesa, los rompecabezas, el aprendizaje de nuevas habilidades y la participación en discusiones y debates.

