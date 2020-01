Este año pinta muy bien para el sector de los videojuegos, donde la guerra de consolas está más caliente que nunca gracias a que la PC no está dejando que ni el Xbox ni el PlayStation respiren agusto gracias a su gran repunte en el 2019. Por otro lado, se viene el nuevo modelo de jugar en la nube, Microsoft tiene listo xCloud, Google ya tiene operando Stadia, esperemos que Sony y Nintendo presenten su modelo este año.

Mientras tanto, te dejamos 5 juegos que esperamos jugar pronto y que se lanzan en este 2020

Cyberpunk 2077

Cd Projekt RED nos tiene acostumbrados a grandes cosas, esta vez parece que no será la excepción, un mundo futurístico, llegó de “humanos-robots”, inteligencia artificial por todos lados nos espera el 16 de Abril tendremos la llegada de este gran juego para PS4, Xbox One y PC.

The Last of Us 2

Este gran juego exclusivo de Sony que para muchos es el mejor juego que han jugado en su vida tendrá su secuela, misma que llega 29 de Mayo para el PS4.

Dragon Ball Z: Kakarot

Todos esperamos un gran juego de Dragon Ball despues de ver la serie Super, y parece que lo tendremos, Kakarot promete un mundo totalmente abierto, empezando desde los primeros días de Goku hasta acabar con Majin Boo. En el juego podrás desde manejar, pescar, jugar béisbol entre muchas cosas más. El juego llega el 17 de Enero, para PS4, PC y Xbox One.

Halo Infinite

The Master Chief vuelve en Halo Infinite; el siguiente capítulo de la legendaria franquicia que estará disponible durante las fiestas de 2020. Desarrollado por 343 Industries para toda la familia de dispositivos Xbox, incluyendo Project Scarlett y PC, Halo Infinite continúa la historia de Halo 5: Guardians y dirige a la franquicia hacia direcciones ambiciosas e inesperadas, impulsada por el nuevo motor Slipspace.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Nintendo soltó la bomba en el 2019 de que ya trabajaba en la secuela de Breath of the Wild 2, y todo indica que será a finales de año que tendremos este gran juego listo para continuar con el Breath of the Wild, que al igual, para muchos, el mejor juego de la historia.

Lo tienes, ve preparando esa cartera para estos buenos juegos que no te puedes perder.